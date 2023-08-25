هآرتس: وزارات إسرائيلية ترفض تغطية نفقات التأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين

كشف تقرير عبري، أن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية الإسرائيلية، ترفض تمويل خدمات الرعاية الصحية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وتطالب وزارة المالية بتحمّل فاتورة النفقات وحدها.

ويأتي ذلك بعد إعادة الحكومة الإسرائيلية شمول اللاجئين الأوكرانيين بالتأمين الصحي بعدما أوقفت، قبل نحو أسبوعين، مدفوعات التأمين الصحي لأكثر من 14 ألف لاجئ أوكراني مسجلين في إسرائيل، وهو ما منعهم من تلقي العلاج الطبي، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت مصادر في الوزارات الثلاث للصحيفة، إن الميزانية البالغة قيمتها 40 مليون شيكل، كان من المفترض أن يتم تقاسمها بالتساوي بين وزارة المالية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والداخلية.