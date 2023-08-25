هآرتس: وزارات إسرائيلية ترفض تغطية نفقات التأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين
كشف تقرير عبري، أن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية الإسرائيلية، ترفض تمويل خدمات الرعاية الصحية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وتطالب وزارة المالية بتحمّل فاتورة النفقات وحدها.
ويأتي ذلك بعد إعادة الحكومة الإسرائيلية شمول اللاجئين الأوكرانيين بالتأمين الصحي بعدما أوقفت، قبل نحو أسبوعين، مدفوعات التأمين الصحي لأكثر من 14 ألف لاجئ أوكراني مسجلين في إسرائيل، وهو ما منعهم من تلقي العلاج الطبي، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقالت مصادر في الوزارات الثلاث للصحيفة، إن الميزانية البالغة قيمتها 40 مليون شيكل، كان من المفترض أن يتم تقاسمها بالتساوي بين وزارة المالية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والداخلية.
وزعم أحد المصادر، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يريد تغطية التأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين بسبب جنسيتهم، لافتًا إلى أن الوزير الذي يريد تحويل مبلغ 700 مليون شيكل للضفة الغربية هذا الأسبوع، بإمكانه أن يجد بسهولة مبلغ 40 مليون شيكل للاجئين.
بينما قال مصدر آخر من وزارة الصحة، إن الأخيرة تدعم وتساعد اللاجئين، ولكنها لا تستطيع الاقتطاع من ميزانيتها، لا سيما أن ذلك سيترتب عليه المزيد من الديون المستحقة للمستشفيات على الدولة.
وكان المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أرسل، مؤخرًا، طلبًا للوزارات الثلاث لدفع نفقات التأمين للاجئين، ولكن كلًا من وزير الداخلية والصحة موشيه آربيل، ووزير الشؤون الاجتماعية ياكوف مارجي، رفضا بشدة الاستجابة للطلب.
وشهدت الشهور الست الماضية تقليص المساعدات الطبية والاجتماعية المقدمة للاجئين أو إيقافها تمامًا، بحسب "هآرتس"، التي أشارت، الأسبوع الماضي، إلى انتهاء صلاحية التأمين الصحي للاجئين.
وكانت منظمات حقوق الإنسان، تقدمت باستئناف إلى محكمة العدل العليا، تطالب فيه بإصدار أمر للدولة يلزمها بمواصلة تمويل الخدمات الصحية للاجئين.
ومن المفترض أن ترد الدولة على الاستئناف، يوم الجمعة المقبل، حيث طلب مقدّمو الاستئناف ومن بينهم 4 لاجئين أوكرانيين، من القضاة إصدار أمر مؤقت يضمن توجيهات للدولة بتغطية نفقات العلاجات القائمة الآن، وتلك التي تم تحديد موعد لها، لأن قرار الإيقاف كان مخالفًا للقانون الدولي.
بينما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا قال فيه، إن الأموال التي وفرتها الخزانة سيتم استخدامها لتغطية الخدمات الصحية والاجتماعية للاجئين، ولكن لم يتبين بعد ما إذا كانت تلك الأموال ستخصص فقط لمدفوعات التأمين الصحي، أم لاستئناف تقديم الخدمات الصحية التي أوقفت أيضًا.
إلا أن وزارة الخزانة أوضحت في بيان لها، أن الحكومة وضعت خطة لإعادة تفعيل التأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين وتغطية نفقاته.
ولكن محامين من منظمات حقوقية معنية باللاجئين قالوا خلال حديثهم للصحيفة، إنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية قبل قرار إيقاف مدفوعات التأمين الصحي، الذي جاء في النهاية على حساب اللاجئين الأوكرانيين، الذين حُرموا من العلاج الطبي الضروري، وهو الأمر الذي عرَّض حياتهم للخطر.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية