تظاهرات غاضبة في تل أبيب عقب إقالة غالانت
خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات حاشدة في تل أبيب مساء اليوم، عقب اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وانطلقت التظاهرات بحدود الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وقطع المتظاهرون شارع كابلان وسط تل أبيب، فيما توجه مئات المحتجين صوب وزارة الدفاع الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع غالانت.
واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع عدد من المحتجين حاولوا الاقتراب من منزل نتنياهو، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم بعدما اخترقوا الحواجز الأمنية قرب المنزل.
وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.
وأعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع من منصبه، وذلك بعد مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، وذلك إثر التقارير التي تشير إلى إمكانية إلحاقها الضرر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي أول تعليق له على قرار الإقالة، قال غالانت، عبر حسابه على "تويتر": "كان وسيبقى أمن إسرائيل أهم شيء بالنسبة لي".
وينذر قرار نتنياهو الأخير بإشعال وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل، وسط التعبئة التي يقودها زعماء المعارضة الإسرائيلية.