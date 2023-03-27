تظاهرات غاضبة في تل أبيب عقب إقالة غالانت

خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات حاشدة في تل أبيب مساء اليوم، عقب اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وانطلقت التظاهرات بحدود الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وقطع المتظاهرون شارع كابلان وسط تل أبيب، فيما توجه مئات المحتجين صوب وزارة الدفاع الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع غالانت.