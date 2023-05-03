كيف سترد روسيا على هجوم الكرملين؟

استهداف زيلينسكي وأعوانه

وفي أول تعليق له على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، باستخدام "الأسلحة القادرة على ردع النظام الإرهابي في كييف وتدميره".

وأضاف فولودين، في بيان على تطبيق تيليجرام للمراسلة، أن "روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم" الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.