مجلس ميانمار العسكري يؤجل رسميا الانتخابات العامة

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار، اليوم الإثنين، أن المجلس العسكري الحاكم أرجأ رسميا الانتخابات العامة التي وعد بإجرائها بحلول الشهر المقبل بعد انقلاب عام 2021.

وقرر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع مجلس الدفاع والأمن الوطني، المدعوم من الجيش، تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر أخرى.

وكان الجيش قد تعهد بإجراء الانتخابات بحلول آب/أغسطس 2023، بعد أن أطاح بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل، لكنه أشار في بيان اليوم إلى أن سبب تأجيل الانتخابات هو استمرار العنف.

وأضاف البيان: "من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتصويت دون أي خوف، لا تزال هناك حاجة إلى وضع ترتيبات أمنية، وبالتالي يلزم تمديد فترة حالة الطوارئ".

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب، إذ دخلت إحدى حركات المقاومة في قتال مع الجيش على جبهات متعددة بعد حملة قمع دامية ضد المعارضين أدت إلى إعادة فرض عقوبات غربية.

واستولى الجيش على السلطة بعد أن اشتكى من حدوث تزوير في الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي فاز فيها حزب سو كي. ولم تجد جماعات مراقبة الانتخابات آنذاك أي دليل يذكر على وجود تزوير جماعي.