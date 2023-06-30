معدات عسكرية أمريكية لتايوان مقابل 440 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار، في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.

وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأمريكية المسلَّمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.