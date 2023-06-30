معدات عسكرية أمريكية لتايوان مقابل 440 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار، في إطار دعمها الجزيرة ذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.
وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأمريكية المسلَّمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.
وقالت الوزارة إن هذه المبيعات "ستساعد تايوان في تعزيز قدرتها الدفاعية، لكنها لن تغيّر التوازن العسكري الأساس في المنطقة".
ويحق للكونغرس الأمريكي رفض عملية بيع الأسلحة هذه، لكن هذا الاحتمال ضئيل، في وقت يضغط فيه معظم البرلمانيين على أمريكا لزيادة الدعم العسكري لتايوان في مواجهة الصين.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة نادرة لبكين في منتصف حزيران/ يونيو، تمسَّك خلالها الجانبان بموقفيهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت نفسه بالحفاظ على التواصل لمنع تحوّل التوترات إلى مواجهة مسلحة.