خبراء روس يكشفون شروط موسكو للقبول بـ"خطة ترامب"

كشف خبراء روس، عن شروط موسكو للقبول بخطة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، لوقف الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أنها يجب أن تقدم ضمانات بعدم انضمام كييف لحلف الناتو، وقبولها بالحدود الجديدة لروسيا.

وكشفت وسائل إعلام غربية أن دونالد ترامب، توصل مع اثنين من مستشاريه السابقين، إلى خطة مفصلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن ترامب يشترط جلوس كييف على طاولة مفاوضات السلام مع موسكو مقابل أي حزمة سلاح جديدة، كما قدم وعودا لروسيا بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

انفتاح روسي

تعليقا على ذلك، قال الباحث الروسي والأستاذ في العلوم السياسية إيغور نيستيروف، لـ"إرم نيوز"، إن "الخطة الحالية التي تتحدث عنها وسائل إعلام غربية بأنها خطة ترامب للسلام قد توافق عليها روسيا شريطة إجراء بعض التعديلات وتحديدا بخط وقف إطلاق النار الدائم على أن يشمل المناطق الأربعة التي ضمتها موسكو وليس فقط خط الجبهة لأن هذه الأراضي بالدستور الروسي أصبحت أراض روسية ولا يمكن لأحد أن يخالف الدستور".

وأكد نيستيروف أن روسيا لا تمانع وقف إطلاق النار خلال إجراء المفاوضات، خاصة أنها نفذت في السابق وقفا لإطلاق النار خلال الأعياد رغم عدم التزام أوكرانيا بذلك.