خبراء روس يكشفون شروط موسكو للقبول بـ"خطة ترامب"
كشف خبراء روس، عن شروط موسكو للقبول بخطة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، لوقف الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أنها يجب أن تقدم ضمانات بعدم انضمام كييف لحلف الناتو، وقبولها بالحدود الجديدة لروسيا.
وكشفت وسائل إعلام غربية أن دونالد ترامب، توصل مع اثنين من مستشاريه السابقين، إلى خطة مفصلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وذكرت أن ترامب يشترط جلوس كييف على طاولة مفاوضات السلام مع موسكو مقابل أي حزمة سلاح جديدة، كما قدم وعودا لروسيا بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
انفتاح روسي
تعليقا على ذلك، قال الباحث الروسي والأستاذ في العلوم السياسية إيغور نيستيروف، لـ"إرم نيوز"، إن "الخطة الحالية التي تتحدث عنها وسائل إعلام غربية بأنها خطة ترامب للسلام قد توافق عليها روسيا شريطة إجراء بعض التعديلات وتحديدا بخط وقف إطلاق النار الدائم على أن يشمل المناطق الأربعة التي ضمتها موسكو وليس فقط خط الجبهة لأن هذه الأراضي بالدستور الروسي أصبحت أراض روسية ولا يمكن لأحد أن يخالف الدستور".
وأكد نيستيروف أن روسيا لا تمانع وقف إطلاق النار خلال إجراء المفاوضات، خاصة أنها نفذت في السابق وقفا لإطلاق النار خلال الأعياد رغم عدم التزام أوكرانيا بذلك.
وشدد على ضرورة "تعديل المقترح لتقديم ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو وليس تأجيل الأمر، لأن ذلك يعني تأجيل الحرب وليس إحلال السلام الدائم".
خطة روسية
بدوره يرى الخبير في الشؤون الروسية فلاديمير تشوروشكين، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "روسيا تملك مبادرة واضحة وخطة لإرساء السلام العادل وهناك خطوط حمراء إذا لم تنظر لها أي مبادرة دولية للسلام بعين الاعتبار فموسكو لن تقبل بها".
وحول هذه الخطوط قال: "في البداية وقبل كل شيء يجب أن تعترف أوكرانيا بالوقائع على الأرض وأن تقتنع أيضاً أن حدود روسيا الجديدة هي الحدود الفعلية ولا تراجع عن أي سنتيمتر من تلك الحدود".
وأكد أن "موضوع الانضمام للناتو خط أحمر ويجب على أوكرانيا أن تكون دولة جارة تملك نظاما سياسيا غير مناهض لموسكو ولا يرتبط بأي تكتل معاد".
وقال إن "ترامب ورغم سياسته المغايرة لبايدن لكنه في النهاية سيكون رئيسًا للولايات المتحدة وله خططه أيضا لتقويض قوة روسيا لذلك مبادرته يجب أن تكون نابعة من قناعة غربية بأن روسيا من انتصرت في الحرب وأن موسكو أكبر من أن تساق إلى طاولة المفاوضات".
ونوه الخبير في الشؤون الروسية إلى أن "الأمر المهم أيضا هو رفع العقوبات دفعة واحدة في حال تم إقرار اتفاق سلام مع أوكرانيا وعدم رهنه بأي شيء آخر أو ربطه بملفات أخرى، هذه الأمور سيدرسها الجانب الروسي بدقة حين تقديم أي مبادرة له للتفاوض وإنهاء الحرب".