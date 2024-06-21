استطلاعات: "اليمين المتطرف" و"اليسار" يتقدمان على ماكرون

أظهرت 3 استطلاعات للرأي في فرنسا أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان يتصدر سباق الانتخابات التشريعية الفرنسية، متفوقًا على ائتلاف الجبهة الشعبية المنتمي إلى اليسار والائتلاف الوسطي المنتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقبل أيام من الانتخابات التشريعية المرتقبة، في 30 يونيو، أوضح المعهد الفرنسي للرأي العام في مسح لفائدة تلفزيون "تي.إف.1" وصحيفة "لو فيغارو" أن حزب التجمع الوطني سيضمن 34 % من الأصوات، بينما سيحصل ائتلاف الجبهة الشعبية على 29%، وسيحصد تكتل "معًا" بقيادة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 22 %.

وأشار استطلاع رأي آخر أجرته شركة "هاريس إنتر‭ ‬أكتيف" لصالح إذاعة "آر.تي.إل" وتلفزيون "إم6" ومجلة "تشالينج" إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصد 33 % وأن تيار اليسار سيفوز بنسبة 26 %، بينما ستحصل ائتلاف ماكرون على 21 %.