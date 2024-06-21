استطلاعات: "اليمين المتطرف" و"اليسار" يتقدمان على ماكرون
أظهرت 3 استطلاعات للرأي في فرنسا أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان يتصدر سباق الانتخابات التشريعية الفرنسية، متفوقًا على ائتلاف الجبهة الشعبية المنتمي إلى اليسار والائتلاف الوسطي المنتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقبل أيام من الانتخابات التشريعية المرتقبة، في 30 يونيو، أوضح المعهد الفرنسي للرأي العام في مسح لفائدة تلفزيون "تي.إف.1" وصحيفة "لو فيغارو" أن حزب التجمع الوطني سيضمن 34 % من الأصوات، بينما سيحصل ائتلاف الجبهة الشعبية على 29%، وسيحصد تكتل "معًا" بقيادة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 22 %.
وأشار استطلاع رأي آخر أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" لصالح إذاعة "آر.تي.إل" وتلفزيون "إم6" ومجلة "تشالينج" إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصد 33 % وأن تيار اليسار سيفوز بنسبة 26 %، بينما ستحصل ائتلاف ماكرون على 21 %.
وأظهر استطلاع منشور، الخميس، أجرته مؤسسة "أوبينين واي" لصالح تلفزيون "سي.نيوز" وإذاعة "يوروب-1" وصحيفة "جورنال دو ديمانش" أن حزب التجمع الوطني يحل في المقدمة بنسبة 35 % من الأصوات متقدمًا على ائتلاف الجبهة الشعبية الذي حصل على 27 % من نوايا التصويت ومعسكر ماكرون الذي سجل 20 %.
وتُجرى الانتخابات على جولتين، في 30 يونيو و7 يوليو، لتحديد الفائزين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
لكن استطلاع رأي شركة "هاريس" تنبأ بتوزيع تقريبي للمقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، وتوقع حصول حزب التجمع الوطني وحلفائه على ما يتراوح بين 235 و280 مقعدًا، وهو عدد أقل من 289 مقعدًا لازمًا لحصد أغلبية مطلقة، إلا أنه عدد يجعله أكبر تكتل بفارق كبير عن بقية منافسيه.