نتنياهو يدعو المحتجين إلى عدم ممارسة العنف

وبعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى أسابيع، دعا بعض نواب الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو مؤيديهم للتظاهر في القدس أيضًا.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو أرجأ بيانه بشأن التعديلات القضائية، بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.