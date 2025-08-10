مصادر بمستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 2 من طالبي المساعدات

الجيش الإسرائيلي يجري "اختباراً مفاجئاً" لهيئة الأركان

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زاميرالمصدر: موقع الجيش الإسرائيلي
10 أغسطس 2025، 5:45 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى "اختباراً مفاجئاً" لفحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسة في الجيش.

وقالت نائبة المتحدث باسم الجيش المعروفة باسم كابتن إيلا، عبر حسابها في منصة "إكس" إن الجيش بدأ فجر اليوم تنفيذ "اختبار مفاجئ لرئيس الأركان تحت اسم "طلوع الفجر"، بهدف فحص جاهزية واستعداد هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسة في الجيش، ومنظومات التأهب والقدرة على التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق، معقد ومتعدد الجبهات".

 وأشارت إلى أن ذلك جاء بإيعاز من رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير.

وأوضحت أن الاختبار يشمل التدريب على "سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة الجبهات في مختلف ساحات القتال".

