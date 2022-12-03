عشرة آلاف عنصر أمن يطوقون بلدة سلفادورية في إطار مكافحة العصابات

نشرت السلطات السلفادورية منذ فجر السبت، عشرة آلاف عنصر بين جنود وشرطيين لتطويق بلدة سويابانغو القريبة من العاصمة سان سلفادور، وذلك في إطار حرب على العصابات أطلقها في آذار/مارس رئيس البلاد نجيب بوكيلة.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس: "اعتبارا من الآن، بلدة سويابانغو مطوقة بـ 8500 جندي و1500 عنصر حاصروا البلدة" البالغ عدد سكانها 242 ألف نسمة والواقعة شرق العاصمة.