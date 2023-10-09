بريطانيا تنصح بعدم السفر لإسرائيل والمجر تجلي رعاياها جوًّا

قالت الحكومة البريطانية إنها حدّثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار القتال بالقرب من غزة بعد هجوم الفصائل الفلسطينية الواسع الذي نفذته السبت.

وكانت بريطانيا نصحت رعاياها بعدم السفر إلى غزة، لكنها أضافت اليوم الأحد بضع مناطق في إسرائيل قريبة من الحدود مع القطاع إلى تلك التوصيات، وغيَّرت تحذيرها ليشمل إسرائيل بأسرها.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن وجودهم هناك، حتى يمكن إطلاعهم على أحدث مستجدات نصائح السفر.

في الإطار ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في منشور على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن بلاده أجْلت 215 شخصًا من إسرائيل على متن طائرتين خلال الليل، وقد هبَطَتا بسلام في بودابست.

‬ووجّه سيارتو الشكر إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة لرحلتَيْ الطائرتين.