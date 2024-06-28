بوتين: روسيا ستستأنف إنتاج صواريخ ذات قدرات نووية

وفي خطاب متلفز أمام كبار المسؤولين الأمنيين، الجمعة، أكد بوتين أن الولايات المتحدة بدأت استخدام مثل هذه الصواريخ في تدريبات في الدنمارك، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وقال الرئيس الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على ذلك، واتخاذ قرارات بشأن ما يجب أن نفعله بعد ذلك في هذا المجال. يبدو أننا بحاجة إلى البدء بإنتاج أنظمة الضربات هذه"، مضيفا: "بعدها، استنادا إلى واقع الوضع الفعلي، نتخذ قرارات بشأن مكان نشرها من أجل أمننا".

وعلقت روسيا، العام الماضي، مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، وكانت آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الجانبين.

وانسحبت واشنطن من المعاهدة في العام 2019 متهمة روسيا بعدم الامتثال لها، بينما قال الكرملين حينها إنه سيلتزم وقف الإنتاج إذا لم تنشر الولايات المتحدة صواريخ على مسافة قريبة من روسيا.

وانتهت مفاعيل اتفاقات عديدة بشأن الأسلحة أبرمت خلال حقبة الحرب الباردة بين البلدين، أو تم إلغاؤها في السنوات الأخيرة؛ بهدف الحد من سباق التسلح النووي، وتهدئة التوترات في ذروة التنافس بين القوتين.