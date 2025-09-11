أيرلندا تهدد بمقاطعة مسابقة غنائية بسبب إسرائيل

أعلنت أيرلندا الخميس أنها لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية لعام 2026 في حال مشاركة إسرائيل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية في بيان إن "مشاركة أيرلندا ستكون غير مقبولة في ضوء خسائر الأرواح الفادحة والمستمرة في غزة"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية سبع مرات، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن القرار النهائي سيُتخذ عندما يصدر اتحاد البث الأوروبي حكمه بشأن هذه المسألة، عقب المخاوف التي أثارها عدد من الأعضاء في الجمعية العامة التي عُقدت في يوليو/ تموز.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مايو/ أيار إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة.

وأشار إلى أن روسيا لم يُسمح لها بالمشاركة منذ بدء الحرب في 2022، وقال "لا ينبغي لإسرائيل المشاركة أيضًا لأنه لا يمكننا القبول بازدواجية المعايير في المجال الثقافي".

ينظم اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي مسابقة "يوروفيجن" بالتعاون مع أعضائه من هيئات البث الوطنية العامة في أكثر من 35 دولة، ومنها أيرلندا.