تضم لابيد وغانتس.. نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة طوارئ موسعة

يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل حكومة طوارئ موسعة، على وقع الأحداث الساخنة التي أعقبت هجوماً نفذته حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة صباح السبت، ودعا كلا من رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى الانضمام لتلك الحكومة.

وقال غانتس في بيان صدر عن مكتبه إنه اجتمع مع نتنياهو اليوم في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وتحدثا حول الوضع الأمني، وتطرقا كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة الطوارئ.

وأوضح أنه "ينظر بإيجابية إلى إمكانية المشاركة في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصرياً على التحديات الأمنية، وبطريقة تسمح بالشراكة والتأثير الكبير على صنع القرار في المواضيع ذات الصلة الأمنية".

وعقب لقائه نتنياهو، قال لابيد: "لن أنشغل الآن بمسألة من المذنب أو لماذا فوجئنا، فهذا ليس الوقت المناسب. ونحن سنقف موحدين ضد أعدائنا".