تضم لابيد وغانتس.. نتنياهو يتجه لتشكيل حكومة طوارئ موسعة
يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل حكومة طوارئ موسعة، على وقع الأحداث الساخنة التي أعقبت هجوماً نفذته حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة صباح السبت، ودعا كلا من رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى الانضمام لتلك الحكومة.
وقال غانتس في بيان صدر عن مكتبه إنه اجتمع مع نتنياهو اليوم في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وتحدثا حول الوضع الأمني، وتطرقا كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة الطوارئ.
وأوضح أنه "ينظر بإيجابية إلى إمكانية المشاركة في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصرياً على التحديات الأمنية، وبطريقة تسمح بالشراكة والتأثير الكبير على صنع القرار في المواضيع ذات الصلة الأمنية".
وعقب لقائه نتنياهو، قال لابيد: "لن أنشغل الآن بمسألة من المذنب أو لماذا فوجئنا، فهذا ليس الوقت المناسب. ونحن سنقف موحدين ضد أعدائنا".
وتابع لابيد: "التقيت مع رئيس الحكومة نتنياهو. وأبلغته بأنه في حالة الطوارئ الحالية أنا مستعد لوضع جميع الخلافات جانبا، وأن نشكل معا حكومة طوارئ مهنية، مقلصة، تدير الحرب الصعبة والمعقدة والمستمرة التي أمامنا".
من جهة أخرى، قال حزب الليكود: "إن نتنياهو دعا كلا من غانتس ولابيد للانضمام إلى "حكومة طوارئ موسعة بنفس الصيغة التي بموجبها انضم زعيم المعارضة الراحل، مناحيم بيغين، إلى حكومة (ليفي) إشكول عشية حرب الأيام الستة (في إشارة إلى حرب حزيران/ يونيو 1967)".
وحسب ما أفاد محللون إسرائيليون، فإن "الوقت ليس بصالح إسرائيل حالياً ولا مجال للتشاور، وأن تشكيل حكومة طوارئ أصبح مطلبا شعبيا وحزبيا للخروج من المأزق، وردع الإرهاب الموجه للإسرائيليين".
وقالوا: "إن المرحلة لن تتوقف عند الجبهة الجنوبية وحركة حماس. من الواضح أن الجبهة الشمالية قابلة وجاهزة للاشتعال بتهديدات حزب الله، ويجب عدم التغاضي عنها".