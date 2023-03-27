لابيد يدعو المتظاهرين إلى عدم التوقف حتى كتابة دستور لإسرائيل
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في خطاب له أمام أكثر من 60 ألف متظاهر تجمعوا أمام الكنيست في القدس ضد خطة "إصلاح القضاء"، بعدم التوقف عن الاحتجاج حتى يكون لإسرائيل دستور.
وأعلن لابيد للمتظاهرين، قائلا: إن "المعسكر الليبرالي الذي تم تجاهله لسنوات قد استيقظ، وأخذ أمرا مفروغا منه، وتم إحياؤه".
وأضاف: "لوقت طويل قمنا بقمع حقيقة أن قيمنا يتم سحقها. لقد انتهى الأمر، ولن نداس بعد الآن. فالديمقراطية لا تبنى من تلقاء نفسها، والحرية ليست شيئا تناله كهدية، إنها معسكر من المؤمنين، أبناء المؤمنين، ونحن نؤمن بإيمان كامل بالديمقراطية، وبقيم إعلان الاستقلال، ونعتقد أن ما من حكومة أعطتنا حقوقنا ولن تسلبنا أي حكومة حقوقنا ولن نصمت ولن نرتاح حتى يكون هناك دستور لدولة إسرائيل".
وخرجت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل اليوم شارك فيها عشرات الآلاف.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أصدر بيانا قصيرا دعا فيه إلى تجنب العنف في الاحتجاجات بالقدس، وقال "أدعو جميع المتظاهرين في القدس، يمينا ويسارا، إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف، نحن أخوة".