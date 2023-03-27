لابيد يدعو المتظاهرين إلى عدم التوقف حتى كتابة دستور لإسرائيل

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في خطاب له أمام أكثر من 60 ألف متظاهر تجمعوا أمام الكنيست في القدس ضد خطة "إصلاح القضاء"، بعدم التوقف عن الاحتجاج حتى يكون لإسرائيل دستور.

وأعلن لابيد للمتظاهرين، قائلا: إن "المعسكر الليبرالي الذي تم تجاهله لسنوات قد استيقظ، وأخذ أمرا مفروغا منه، وتم إحياؤه".