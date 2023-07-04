روسيا تسمح للسفيرة الأمريكية بلقاء الصحفي إيفان غيرشكوفيتش‎

وقال متحدث باسم الخارجية: "أفادت السفيرة تريسي أن السيد غيرشكوفيتش يتمتع بصحة جيدة ويحافظ على قوته، على الرغم من ظروفه".

وغيرشكوفيتش الذي عمل سابقا في وكالة "فرانس برس" هو أول صحفي غربي تعتقله موسكو بتهمة التجسس منذ الحقبة السوفياتية، وسط تدهور حاد في العلاقات بسبب حرب أوكرانيا.

ونفت الولايات المتحدة و"وول ستريت جورنال" و"غيرشكوفيتش" بشدة تهمة التجسس.

وأضافت الخارجية أنها ستواصل الضغط من أجل الإفراج عنه، وإلى أن يتم ذلك ستضغط من أجل الحق القنصلي بزيارته بشكل مستمر.