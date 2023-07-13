مسؤول أمريكي سابق يشكك في لقاء بوتين وقائد فاغنر (تقرير)

أما صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية فقد ذكرت أن أعضاء كبارًا آخرين في إدارة بوتين بلغ عددهم 35، بمن فيهم رئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، كانوا حاضرين أيضا، وهذا يقود استبعاد أن يكون الاجتماع مزيفا بالكامل.

أما أصل المشكلة، بحسب المصدر، فقد بدأ بنزاع شخصي بين بريغوزين و كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين، على خلفية إلزامية توقيع العقود لجميع الشركات الأمنية الخاصة مع وزارة الدفاع.

وانتهى الخلاف بقيادة بريغوجين مقاتليه نحو تمرد استهدف مدينة روستوف والسيطرة عليها أولاً، ومن ثم تحركت قواته نحو العاصمة موسكو، لكنه غير رأيه فجأة بعد أن توسط الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على عجل في هدنة بين قائد القوات الخاصة والكرملين.

ورغم أن الاتفاق مع الكرملين نص على إعفاء بريغوجين من تهمة الخيانة، إلا أن خيوط القضية تبقى مبهمة وغامضة، وما يزال مكان وجوده الحالي وخطته المستقبلية غير معروفين.

المصدر: "نيويورك بوست"