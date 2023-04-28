آلاف الإسرائيليين يحتشدون في القدس تأييداً للتعديلات القضائية المزمعة

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في القدس، الخميس؛ للتعبير عن تأييدهم لتشريع مزمع مثير للجدل تقدمت به الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة لتجريد المحكمة العليا من كثير من سلطاتها.

وهناك حالة استقطاب في إسرائيل بشأن التشريع المزمع الذي يقول مؤيدوه إنه سيعيد التوازن إلى السلطات الإسرائيلية، ويقول منتقدوه إنه سينزع المراقبة عمن بيدهم مقاليد الأمور.

وظهر بحر من الأعلام الزرقاء والبيضاء أمام الكنيست الإسرائيلي، واستُخدمت هذه الأعلام كرمز أيضاً للاحتجاجات المناهضة للتشريع المزمع. ووضع كثير من المتظاهرين شارات ورفعوا رايات لدعم الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وهتف المتظاهرون: "الأمة تريد إصلاح القضاء".