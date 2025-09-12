logo
العالم

فرنسا تستدعي سفير روسيا على خلفية انتهاك الأجواء البولندية

فرنسا تستدعي سفير روسيا على خلفية انتهاك الأجواء البولندية
وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل باروالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو إن فرنسا ستستدعي السفير الروسي، اليوم الجمعة، بسبب توغل طائرات مسيرة هذا الأسبوع في المجال الجوي البولندي.

ووصفه الوزير الفرنسي بأنه إستراتيجية متعمدة لترهيب واختبار دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر الوزير بارو في تصريح لإذاعة فرانس إنتر: "سواء كان حادثاً أم لا، فهو أمر غير مقبول"، بحسب وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

"ليست جديدة".. الكرملين يرفض تصريحات بولندا بشأن اختراق المسيّرات

 وكانت طائرات مسيّرة روسية كانت قد انتهكت أجواء بولندا، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وهو ما اعتبرته وارسو "فعلاً روسياً متعمّداً".

وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعتبر أن دخول المسيّرات المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "عن طريق الخطأ".

وأضاف ترامب، قبل أن يستقل الهليكوبتر الرئاسية "مارين وان"، في تصريح للصحفيين: "لست سعيداً بأي شيء يتعلق بالوضع برمته، ولكن آمل أن ينتهي هذا الأمر".

وأبدى ترامب استياءه من هذا الانتهاك لأجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلاً: "لست سعيداً باختراق مسيّرات روسيّة أجواء بولندا".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC