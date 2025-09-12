فرنسا تستدعي سفير روسيا على خلفية انتهاك الأجواء البولندية

قال وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو إن فرنسا ستستدعي السفير الروسي، اليوم الجمعة، بسبب توغل طائرات مسيرة هذا الأسبوع في المجال الجوي البولندي.

ووصفه الوزير الفرنسي بأنه إستراتيجية متعمدة لترهيب واختبار دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر الوزير بارو في تصريح لإذاعة فرانس إنتر: "سواء كان حادثاً أم لا، فهو أمر غير مقبول"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت طائرات مسيّرة روسية كانت قد انتهكت أجواء بولندا، ليل الثلاثاء-الأربعاء، وهو ما اعتبرته وارسو "فعلاً روسياً متعمّداً".

وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعتبر أن دخول المسيّرات المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "عن طريق الخطأ".

وأضاف ترامب، قبل أن يستقل الهليكوبتر الرئاسية "مارين وان"، في تصريح للصحفيين: "لست سعيداً بأي شيء يتعلق بالوضع برمته، ولكن آمل أن ينتهي هذا الأمر".

وأبدى ترامب استياءه من هذا الانتهاك لأجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلاً: "لست سعيداً باختراق مسيّرات روسيّة أجواء بولندا".