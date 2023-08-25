ترامب يدخل نادي "ماغشوت" للمشاهير "الجنائيين"

انضمت "الصورة الجنائية" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى مجموعة من صور المشاهير الذين سبق أن التُقطت لهم صور بعد أن تم توجيه تهم جنائية لهم . وبات ترامب أول رئيس أمريكي تلتقط له صورة جنائية، بعدما أصبح أول رئيس أمريكي سابق توجه له تهم جنائية.

وتلازم هذه الصورة المعروفة باللغة الإنجليزية بكلمة "ماغشوت" المشاهير الذين اضطروا إلى الخضوع لها. فقبل دونالد ترامب، التقطت صور مماثلة لكل من آل كابون وجاين فوندا وهيو غرانت وغيرهم.

ومن أشهر الصور الجنائية، تلك الملتقطة لنجم كرة القدم الأمريكية السابق او جاي سمبسون عندما أوقف للاشتباه بأنه قتل زوجته السابقة وصديقها. وبعد أسبوع على التقاطها تصدرت الصورة غلاف مجلة "تايم" ولا تزال حتى اليوم توضع على بعض القطع التذكارية من قمصان قطنية وآلات غيتار كهربائية.

نجوم هوليود

ما زالت الممثلة الأمريكية جاين فوندا تبيع عبر موقعها الإلكتروني، ملابس وفناجين قهوة تحمل صورتها الجنائية الملتقطة في العام 1970. وأوقفت يومها في مطار كليفلاند بتهمة الاتجار بالمخدرات التي تم إسقاطها عندما أظهرت التحاليل أن حقيبتها تحوي أقراص الفيتامين.

واستغلت جاين فرصة التقاط الصورة لتظهر بوضعية استفزازية رافعة قبضتها مع عودتها للتو من كندا حيث ألقت خطابًا مناهضًا لحرب فيتنام. وقالت الممثلة والناشطة لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" في العام 2018 "بالتأكيد استفدت جدًا من توقيفي هذا".