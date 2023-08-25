ترامب يدخل نادي "ماغشوت" للمشاهير "الجنائيين"
انضمت "الصورة الجنائية" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى مجموعة من صور المشاهير الذين سبق أن التُقطت لهم صور بعد أن تم توجيه تهم جنائية لهم . وبات ترامب أول رئيس أمريكي تلتقط له صورة جنائية، بعدما أصبح أول رئيس أمريكي سابق توجه له تهم جنائية.
وتلازم هذه الصورة المعروفة باللغة الإنجليزية بكلمة "ماغشوت" المشاهير الذين اضطروا إلى الخضوع لها. فقبل دونالد ترامب، التقطت صور مماثلة لكل من آل كابون وجاين فوندا وهيو غرانت وغيرهم.
ومن أشهر الصور الجنائية، تلك الملتقطة لنجم كرة القدم الأمريكية السابق او جاي سمبسون عندما أوقف للاشتباه بأنه قتل زوجته السابقة وصديقها. وبعد أسبوع على التقاطها تصدرت الصورة غلاف مجلة "تايم" ولا تزال حتى اليوم توضع على بعض القطع التذكارية من قمصان قطنية وآلات غيتار كهربائية.
نجوم هوليود
ما زالت الممثلة الأمريكية جاين فوندا تبيع عبر موقعها الإلكتروني، ملابس وفناجين قهوة تحمل صورتها الجنائية الملتقطة في العام 1970. وأوقفت يومها في مطار كليفلاند بتهمة الاتجار بالمخدرات التي تم إسقاطها عندما أظهرت التحاليل أن حقيبتها تحوي أقراص الفيتامين.
واستغلت جاين فرصة التقاط الصورة لتظهر بوضعية استفزازية رافعة قبضتها مع عودتها للتو من كندا حيث ألقت خطابًا مناهضًا لحرب فيتنام. وقالت الممثلة والناشطة لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" في العام 2018 "بالتأكيد استفدت جدًا من توقيفي هذا".
لكن بالنسبة للكثير من المشاهير، أدت هذه الصور إلى سقوطهم الكبير. فكان من الصعب التعرف على نجم رياضة الغولف تايغر وودز الذي أوقف وهو نائم في سيارته في كاليفورنيا العام 2017. وأوضح وودز أنه كان تحت تأثير مسكنات أوجاع قوية إلا أن وجهه المنتفخ ولحيته الشعثة وعينيه الغائرتين، أصبحت مرادفًا لانحراف سببته مشاكل في الظهر عانى منها.
أما الممثل نيك نولتي الذي ظهر بشعرٍ أشعث إثر توقيفه العام 2002 وهو يقود تحت تأثير عقاقير مثبطة للجهاز العصبي، فكانت مؤشرًا إلى السقوط المدوي لهذا الرجل الذي اختير قبل عشر سنوات على ذلك "أكثر رجال العالم إثارة".
وأثار الممثل هيو غرانت فضيحة عندما ضبط مع مومس في سيارة، وقد أظهرته صورة الشرطة في لوس أنجليس مع تعابير وجه بدا عليها الإحراج. وكان الممثل البريطاني على علاقة يومها بالممثلة ليز هورلي.
سياسيون بصور جنائية
أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق تدرج صورته في ملفات القضاء الأمريكي، إلا أنه ليس السياسي الأول،
فجون إدواردز، المرشح الديمقراطي للانتخابات التمهيدية في 2008 أوقِف في 2011 للاشتباه باختلاس أموال من حملته، لإخفاء خيانته الزوجية قبل أن يدان خلال محاكمته.
أما حاكم ولاية تكساس ريك بيري فقد ظهر بابتسامة عريضة في صورته الجنائية عندما أوقف العام 2014 بشبهة استغلال السلطة واتهامات أُسقطت بعد ذلك.
إلا أن صورة ترامب تأخذ بعدًا مختلفًا للغاية، فما أن نشرت حتى أصبحت محط اهتمام واسع. ونشر ترامب صورته الجنائية بنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقةً برابط يدعو مناصريه إلى التبرع لصالح حملته الانتخابية.