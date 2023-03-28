هل ينهي تعليق "إصلاح القضاء" الأزمة السياسية في إسرائيل؟

تباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية أن يؤدي قرار تعليق خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لإصلاح القضاء إلى إنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل، التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً، خاصة بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأعلن نتنياهو، مساء الاثنين، تجميد تشريع الخطة القضائية، إثر المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، مشيراً إلى أنه "قرر أن يعطي فرصة حقيقية للمباحثات، من أجل التوصل لاتفاق واسع".

وعلى الرغم من إعلان بنيامين نتنياهو، إلا أن منظمي الاحتجاجات أكدوا استمرارها في المدن الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا حتى يتم إلغاء الخطة بشكل كامل، وفق وسائل إعلام عبرية.

دعوة هرتسوغ

وفي السياق، قال موقع "والا" العبري إنه "وبعد إعلان نتنياهو دعا الرئيس يتسحاق هرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية للبدء الفوري بالمفاوضات"، مشيراً إلى أن "هرتسوغ طلب من قادة الائتلاف والمعارضة تشكيل فرق تفاوضية".

وأوضح الموقع أن زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس تحدث مع نتنياهو وعبر عن ترحيبه بقرار تعليق تشريعات الخطة القضائية، وطالبه بإبقاء يوآف غالانت بمنصب وزير الدفاع على اعتبار أن ذلك ضروري للأمن القومي.

وأشار الموقع العبري إلى أن "غانتس قرر تعيين أعضاء الكنيست جدعون ساعر وهيلي تروبر وأوريت باركاش هكوهين والمحامي رونان أفياني كفريق تفاوضي سيرسله نيابة عن معسكر الدولة إلى مقر الرئيس الإسرائيلي".

تراجع تكتيكي

يرى المحلل السياسي نظير مجلي أن "قرار نتنياهو يمكن اعتباره تراجعاً تكتيكياً مؤقتاً للحيلولة دون خسارته الحكم أو تفكيك ائتلافه الحكومي"، لافتاً أن "استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تراجع ائتلاف نتنياهو".