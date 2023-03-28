هل ينهي تعليق "إصلاح القضاء" الأزمة السياسية في إسرائيل؟
تباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية أن يؤدي قرار تعليق خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لإصلاح القضاء إلى إنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل، التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً، خاصة بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وأعلن نتنياهو، مساء الاثنين، تجميد تشريع الخطة القضائية، إثر المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، مشيراً إلى أنه "قرر أن يعطي فرصة حقيقية للمباحثات، من أجل التوصل لاتفاق واسع".
وعلى الرغم من إعلان بنيامين نتنياهو، إلا أن منظمي الاحتجاجات أكدوا استمرارها في المدن الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا حتى يتم إلغاء الخطة بشكل كامل، وفق وسائل إعلام عبرية.
دعوة هرتسوغ
وفي السياق، قال موقع "والا" العبري إنه "وبعد إعلان نتنياهو دعا الرئيس يتسحاق هرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية للبدء الفوري بالمفاوضات"، مشيراً إلى أن "هرتسوغ طلب من قادة الائتلاف والمعارضة تشكيل فرق تفاوضية".
وأوضح الموقع أن زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس تحدث مع نتنياهو وعبر عن ترحيبه بقرار تعليق تشريعات الخطة القضائية، وطالبه بإبقاء يوآف غالانت بمنصب وزير الدفاع على اعتبار أن ذلك ضروري للأمن القومي.
وأشار الموقع العبري إلى أن "غانتس قرر تعيين أعضاء الكنيست جدعون ساعر وهيلي تروبر وأوريت باركاش هكوهين والمحامي رونان أفياني كفريق تفاوضي سيرسله نيابة عن معسكر الدولة إلى مقر الرئيس الإسرائيلي".
تراجع تكتيكي
يرى المحلل السياسي نظير مجلي أن "قرار نتنياهو يمكن اعتباره تراجعاً تكتيكياً مؤقتاً للحيلولة دون خسارته الحكم أو تفكيك ائتلافه الحكومي"، لافتاً أن "استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تراجع ائتلاف نتنياهو".
وأضاف مجلي، لـ "إرم نيوز"، أن "القرار لا ينهي الأزمة السياسية في إسرائيل، وأن ما جاء به نتنياهو قليل جداً أمام الأزمة ومتأخر أيضاً"، منوها إلى أنه "بتقديري لا يمكن لأحد أن يصدق أن نتنياهو جاد في تجميد الخطة القضائية".
وأوضح أن "خطة إصلاح القضاء وضعت بإحكام من قبل قادة اليمين الإسرائيلي الذين يعتبرون أن أمامهم فرصة تاريخية لإحداث انقلاب على الحكم ومنع غير اليمينيين من استلام زمام الحكم في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وائتلافه الحكومي سيعودان بعد شهر من الآن للترويج لخطتهم القضائية، وسيستنزفون قادة المعارضة في مفاوضات شكلية لن تؤدي إلى أي تفاهم أو حل وسط بشأن الخطة".
ولفت إلى أن "قرار نتنياهو جاء على إثر مخاوفه من خسارة الحكم، خاصة وأن استطلاعات الرأي التي يجريها حزبه الليكود أكدت تراجع الحزب وتقدم قادة المعارضة"، مبيناً أن ذلك يمثل سابقة في تاريخ إسرائيل.
وفيما يتعلق بالسيناريو المحتمل خلال المرحلة المقبلة، أفاد مجلي بأن "الاحتجاجات الأسبوعية ضد ائتلاف نتنياهو ستستمر وستكون هناك مساعٍ من أجل إقرار دستور لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع حوار يرعاه الرئيس يتسحاق هرتسوغ".
خطوة مدروسة
ومن ناحيته، يرى المحلل السياسي جهاد حرب أن "قرار تجميد تشريعات الخطة القضائية يمكن اعتباره فرصة لنتنياهو من أجل إعادة ترتيب أوراقه، وضبط ائتلافه الحكومي وحزب الليكود اللذين شهدا مؤخراً تمرداً داخلياً".
وأوضح حرب، لـ "إرم نيوز"، أن "قرار وقف التشريعات خطوة مدروسة بعناية من نتنياهو وقادة ائتلافه الحكومي، وجاءت في وقت حساس للغاية بالنسبة للائتلاف"، مبيناً أن "ذلك حال دون انهيار الحكومة الإسرائيلية".
وبين أن "نتنياهو سيعمل خلال الفترة المقبلة على إبعاد من يوصفون بالمتمردين داخل الليكود، كما أنه سيعزز قوة ائتلافه داخل الكنيست عبر ضمان ولاء جميع أعضاء التحالف، وذلك بمنحهم المناصب والامتيازات الخاصة".
وأشار إلى أن "نتنياهو سيدخل في ذات الوقت بمفاوضات مع قادة المعارضة الإسرائيلية بوساطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ من أجل إيجاد حل وسط لخطته القضائية، وبالتالي تخفيف الضغط الداخلي والخارجي على حكومته، لكن من المستبعد أن يتنازل نتنياهو وائتلافه عن خطة إصلاح القضاء، فهي مصيرية بالنسبة لهم، كما أنها تنقذ زعيم حزب الليكود من السجن وتنهي ملف محاكمته المفتوح منذ سنوات طويلة".
وفيما يتعلق بإمكانية نجاح المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة بوساطة الرئيس الإسرائيلي، أوضح حرب أن "ذلك مرهون بالتنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان خلال تلك المفاوضات، وقبولهما بالحلول المطروحة، بتقديري من المستبعد أن يقبل الائتلاف الحكومي بتقديم الكثير من التنازلات بخطة إصلاح القضاء، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تنقذ نتنياهو من السجن، في هذه الحالة فإن المفاوضات محكومة بالفشل".