مسؤول إسرائيلي: صفقة الأسرى نجاح لحماس وفشل لتل أبيب

لا خيار آخر

ورأى أن قادة المؤسسة العسكرية ووزراء الحكومة في إسرائيل "كانوا في موقف لا يحسدون عليه خلال المصادقة على الصفقة؛ فمن جهة لديهم التزام بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، ويدركون بأن كل تأخير من شأنه أن يهدد مصيرهم، ومن جانب آخر تحمل الصفقة مخاطرة بحياة الجنود؛ لأن وقف إطلاق النار يُمكِّن حماس من إعادة تقييم الموقف وتنظيم صفوف الحركة مجددا".

واعتبر أن "حماس قادرة في ظل وقف إطلاق النار على اكتشاف نقاط الضعف الإسرائيلية وتعزيز الدفاع وعمليات التفخيخ ومن ثم الهجوم، في حين أن الوقود الذي يدخل القطاع يسهم لصالح الحركة بشكل كبير، متوقعًا أن تبدأ حماس في المرحلة التالية من الحرب بوضعية أفضل للغاية مقارنة عما هي عليه الآن.

وحذَّر من أن تُنهي إسرائيل الحرب في غزة دون أن تدمر سلطة حماس وتبيد قدرات الحركة العسكرية، كهدف أساسي لدخول الحرب، وقال إنه "لا يوجد أمام إسرائيل خيار آخر".

تهديد وجودي

وقال مستشار الأمن القومي "لو لم تحقق إسرائيل هذا الهدف (تدمير حماس) سيحمل الأمر تداعيات على ميزان الردع حتى أمام الأعداء الآخرين، الأمر الذي من شأنها أن يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وأقرَّ أن تحقيق أهداف الحرب الأساسية مازالت بعيدة، حيث وضع المستوى السياسي أهدافًا تتمثل في توجيه ضربة قاصمة لقدرات حماس العسكرية ولسلطتها في غزة وليس ردعها فقط أو تدفيعها ثمنا باهظا، لكن الطريق أمام تحقيق الهدف الأساس ما زال طويلا.

وكان مئير بن شابات يعبر عن رؤيته الشخصية التي تنضم إلى رؤى إسرائيلية جرى استشارتها منذ بداية الحرب، وينظر إليها على أنها غاية في التطرف.

وأضاف "يتعين في المقام الأول النظر إلى حياة الجنود الإسرائيليين ولو جاء ذلك من خلال ثمن فادح فيما يتعلق بالبُعد الإنساني (سكان غزة)"، مبررا ذلك بأن "القوات الإسرائيلية تعمل داخل كتلة سكانية معادية، والقسم الأكبر منها يؤيد حركة حماس".