ترامب: عودتي للرئاسة ستنهي هذه "المرحلة المظلمة" من تاريخنا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن عودته إلى الرئاسة الأمريكية ستنهي ما أسماها "المرحلة المظلمة" من تاريخ البلاد، حيث تُجرى له محاكمة بتهمة الاحتيال المدني.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد أدلى ترامب بتصريحات خارج مقر المحكمة العليا في نيويورك، مؤكدا أن "المكائد التي يحيكونها ضدي لن تفلح وسببها تقدمي على الرئيس بايدن".

وأشار إلى أنه "لم يُسمح بتشكيل هيئة محلفين في المحاكمة الجارية، ولو شكلت هذه الهيئة لتمت تبرئتي"، مشددا على أنه سدد جميع "الأموال التي اقترضها من البنوك".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله كذلك إنه "عالق" في نيويورك بسبب تهم الاحتيال المدني التي وجهتها المدعية العامة في المدينة ليتيشيا جيمس، اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه "يفضل أن يكون بحملته الانتخابية في أيوا أو نيو هامبشاير أو أي مكان آخر، لكنه لا يستطيع ذلك بسبب المدعي العام الفاسد".

وكانت المدعية ليتيشيا جيمس اتهمت ترامب، اليوم الأربعاء، بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض، وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه وعلى نجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

ويتفوق ترامب بشكل كبير على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.