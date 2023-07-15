وزارة الدفاع الروسية تعلن تجنيد دفعة جديدة

جندت وزارة الدفاع الروسية، 147 ألف مجند جديد، ثم جرى فرزهم على القطع التابعة للقوات المسلحة الروسية، دون أن تحدد الوزارة وجهة العسكريين الجدد.

وجندت روسيا هذا العدد الإضافي من العسكريين، بينما تمضي قدما في العملية العسكرية التي أطلقتها بأوكرانيا المجاورة، في فبراير 2022.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها السبت، إنه "تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية بموجب مرسوم لرئيس الاتحاد الروسي بتاريخ 30 مارس 2023 رقم 220.

وصدر المرسوم في ربيع هذا العام، لاستدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".