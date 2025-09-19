فنزويلا: الولايات المتحدة تخوض "حربا غير معلنة" في الكاريبي

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، الجمعة، أن الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي لغرض رسمي يتمثل في مكافحة المخدرات، والضربات التي تطاول قوارب لمهربين مفترضين، هما "حرب غير معلنة"، بحسب "فرانس برس".

وقال الجنرال بادرينو لوبيز خلال تدريب عسكري نقل التلفزيون الرسمي وقائعه: "إنها حرب غير معلنة، وقد رأيتم كيف أن أشخاصا تم إعدامهم في بحر الكاريبي سواء كانوا مهربي مخدرات أم لا. لقد أعدموا من دون حق الدفاع عن أنفسهم".

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعبئة 25 ألف عنصر من القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع كولومبيا وعلى السواحل البحرية، في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة التي نشرت قواتها في الكاريبي.

وأعلنت الولايات المتحدة مهاجمة 3 قوارب على الأقل قادمة من فنزويلا في البحر الكاريبي، بزعم أنهم "مهربو مخدرات".