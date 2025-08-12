وسط موجات حر غير مسبوقة.. "مكيف الهواء" يتحول إلى صراع سياسي في فرنسا

وصلت الحروب الثقافية إلى تكييف الهواء، على الأقل في فرنسا، فبعد أن فتح لهيب الشمس وموجة الحر غير المسبوقة التي ضربت أوروبا، أصبحت الحاجة إلى تكييف الهواء أو الاستغناء عنه جزءاً من الصراع السياسي بين اليمين واليسار.

في شهر يوليو/تموز، وبينما كانت موجة الحر تضرب أغلب أنحاء أوروبا، تحولت المشاعر تجاه تكييف الهواء فجأة إلى اختبار سياسي حاسم، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أعلنت أنها ستنشر "خطة شاملة لتكييف الهواء" في جميع أنحاء البلاد إذا وصل حزبها القومي إلى السلطة. أما مارين تونديلييه، رئيسة حزب الخضر الفرنسي، فقد سخرت من فكرة لوبان، واقترحت بدلاً من ذلك حلولاً لارتفاع درجات الحرارة، تشمل "تخضير" المدن وجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وسط هذا الجدل، دافع مقال رأي في صحيفة "لوفيغارو" عن تكييف الهواء، قائلاً إن "إرهاق مواطنينا يحد من التعلم، ويقلص ساعات العمل، ويؤدي إلى ازدحام المستشفيات".

"شذوذ بيئي"

أما صحيفة "ليبيراسيون" فردت على هذه الحجج، واعتبرت أن هذه التكنولوجيا "شذوذ بيئي يجب التغلب عليه، لأنها تنفث هواءً ساخنًا في الشوارع وتستهلك طاقة ثمينة".

ويتساءل الشارع في فرنسا بشكل استفزازي، مما يعكس مدى الانقسام الذي أصبحت عليه هذه القضية، قائلا: "هل تكييف الهواء شيء يميني متطرف؟".

تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، يقول إنه "في حين هدأت المناقشة الساخنة في فرنسا حول تكييف الهواء مع انخفاض درجات الحرارة في الأسابيع التي تلت ذلك، فإن فصول الصيف الحارة بشكل متزايد في أوروبا تعني أن القضية لن تختفي".

أخبار ذات علاقة من قمة برج إيفل إلى السجن.. قفزة مظلية تشعل ضجة في فرنسا (فيديو)

الجدل حول تكييف الهواء

وتابع التقرير: "قبل عقود من الزمن، كان الجدل حول تكييف الهواء يبدو غريباً في أوروبا، حيث لم تكن هناك حاجة كبيرة إليه تاريخياً، وحيث لا يزال الحفاظ على دفء المنازل يشكل مصدر قلق كبيرا، لكن الأوقات تتغير بسرعة".

تحليل بيانات درجات الحرارة اليومية من برنامج "كوبرنيكوس"، وهو جزء من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي، أظهر أن معظم أنحاء أوروبا تشهد الآن فترات حر شديد أطول مما كانت عليه قبل 40 عامًا فقط.

ولفت التقرير إلى أنه بينما كان الكثيرون يستهزئون بتكييف الهواء لسنوات طويلة باعتباره ميزة غير ضرورية - بل وأمريكيًا بامتياز - فإنه يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنه ضرورة للبقاء في فصول الصيف الحارقة.

غالبية منازل فرنسا بلا مكيفات

وفي فرنسا، تشير التقديرات إلى أن ما بين 20% و25% فقط من المنازل مجهزة بتكييف هواء، وفقًا لوكالة التحول البيئي في البلاد. في عام 2023، استُخدم 62.5% من الطاقة التي تستهلكها المنازل في الاتحاد الأوروبي لتدفئة المنازل، مقابل أقل من 1% لتبريدها، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.

نصف منازل إيطاليا بلا ميكفات

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، لا يتوفر مكيف هواء إلا في حوالي نصف المنازل في إيطاليا حاليًا، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الإيطالي.

ويلفت التقرير الأمريكي النظر إلى أنه عادةً ما تكون تكاليف الطاقة أعلى في أوروبا منها في الولايات المتحدة، حيث يستخدم ما يقرب من 90% من المنازل أحد أشكال تكييف الهواء.

ويضيف: "العمارة الحديثة في المدن الأوروبية لا تتناسب مع وحدات تكييف الهواء غير المتناسقة، وفي أماكن مثل باريس، قد يكون الحصول على الموافقات اللازمة للمباني السكنية القديمة أو التاريخية أمرًا معقدًا".

ونقلت الصحيفة عن بودوان دي لا فاريندي، المؤسس المشارك لشركة إيثاك، وهي شركة استشارية فرنسية تُساعد المنازل في أعمال التجديد الموفرة للطاقة، قوله: "لا يزال تكييف الهواء يُثير قلق البعض - ولا يزال الكثيرون يُفكرون في دول مثل الولايات المتحدة، حيث المنازل والمتاجر مُجهزة بالكامل". لكنه أضاف: "إن العزل المائي لن يُساعد كثيرًا في العقود القادمة".

مواقف سياسية

وتابع لا فاريندي: "أشعر بالحزن قليلاً لأن النقاش غالبًا ما ينحصر بين مؤيد ومعارض لتكييف الهواء. معظم الناس في الوسط: تكييف الهواء أداة مفيدة".

أهمية التكييف لفرنسا

وتشير غالبية التقارير الفرنسية إلى أن هذا الجدل مجرد مواقف سياسية. ويرى مراقبون أن خلف هذه الانتقادات، إجماعًا واسعًا في فرنسا على ضرورة تكييف الهواء في أماكن مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات والمدارس. لا سيما بعد أن اضطرت أكثر من 1800 مدرسة إلى الإغلاق خلال أسوأ موجة حر الشهر الماضي.

موقف الحكومة من التكييف

من جهتها، ذكرت أنييس بانييه روناشيه، وزيرة البيئة الفرنسية، للصحفيين مؤخرًا، أن "تكييف الهواء ليس مسألةً سوداء أو بيضاء. نحتاج إلى تكييف الهواء لمنح الفئات الأكثر ضعفًا بعض الراحة. لكن يجب ألا نطبقه في كل مكان".

معالجة جذور تغير المناخ

وركّز النقاش العام على ما يُمثّله تكييف الهواء. ويرى من يعتبرونه شرًا، وخاصةً من اليسار، أنه مثال آخر على تعامل القادة مع أعراض تغيّر المناخ بدلًا من معالجة أسبابه الجذرية.

ويزعمون أن هذه التكنولوجيا تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، ويجب نشرها على نحو معتدل لمن يحتاجون إليها حقاً، في حين يعمل المجتمع على وضع الحلول التي لا تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

تشويه دعاة حماية البيئة

وقال دان ليرت، نائب رئيس بلدية باريس والمسؤول عن سياسات التحول الأخضر: "تكييف الهواء هو ما يُسمى سوء تكيف. فإصلاح مشكلة حقيقية يعني تفاقمها".

لكن بالنسبة لمؤيديه، وخاصةً من اليمين، يُشوّه دعاة حماية البيئة تكييف الهواء ظلماً، وفق ما ينقل التقرير.

ويشيرون إلى أن فرنسا تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية الخالية من الكربون لتوفير الكهرباء المستخدمة في التبريد، وأن وحدات تكييف الهواء تُسرّب غازات تبريد أقل تلويثاً مما كانت عليه في السابق.

مشروع قانون

مجموعة من المشرعين المحافظين المتحالفين مع لوبان ذكروا في مشروع قانون تم اقتراحه الشهر الماضي من شأنه أن يجعل تكييف الهواء في بعض الأماكن العامة إلزاميا، "ليس هناك سبب للتمسك بالتعصب الأيديولوجي ومعارضة الحلول الملموسة".

وتشهد معظم مناطق جنوب أوروبا الآن أكثر من شهرين سنويًا تتجاوز فيهما درجات الحرارة العظمى اليومية 85 درجة فهرنهايت. كما مدريد، عاصمة إسبانيا، متوسط 63 يومًا فوق 85 درجة فهرنهايت في السنوات الأخيرة، بزيادة عن 29 يومًا سنويًا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

في العديد من الأماكن، لا يقتصر الأمر على طول أمد الحرارة، بل يصبح أشدّ وطأةً. قبل أربعين عامًا، نادرًا ما تجاوزت درجات الحرارة في مدريد 90 درجة فهرنهايت، ولكن في السنوات الخمس الماضية، تجاوزت درجات الحرارة في الصيف النموذجي 90 درجة فهرنهايت لمدة 40 يومًا.

هل تستمر المقاومة الثقافية للتكييف؟

ويقول تقرير "وول ستريت جورنال"، يبقى أن نرى ما إذا كانت المقاومة الثقافية لتكييف الهواء في فرنسا سوف تستمر في ظل هذه الظروف.

ويضيف: "ربما لا أحد يُظهر هذا التناقض أفضل من كريستيان ماير، رئيس شركة تُركّب وحدات تكييف الهواء. فرغم اهتمامه بالترويج لتكييف الهواء، نُقل عنه مؤخرًا في صحيفة محلية قوله إنه ليس من مُحبيه وإنه لم يستخدمه بنفسه".