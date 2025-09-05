لضمان "أمن وجمال" العاصمة.. ولاية جورجيا تشارك في حملة ترامب الأمنية بواشنطن

أعلن حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب، اليوم الجمعة، أنه سيرسل 316 فردًا من الحرس الوطني التابع للولاية إلى واشنطن العاصمة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في أحدث مؤشر على استمرار عملية إنفاذ القانون التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في عاصمة البلاد.

وقال حاكم الولاية الجمهوري كيمب، إنه سيحشد نحو 300 جندي في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، للمشاركة في حملة ترامب في واشنطن العاصمة لإعفاء الجنود من الأماكن الأخرى التي تم نشرهم بها في وقت سابق، وفق الوكالة الألمانية.

أخبار ذات علاقة قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

وقال كيمب في بيان: "جورجيا تفخر بالوقوف مع إدارة ترامب في مهمتها لضمان أمن وجمال عاصمة دولتنا".

ودعا ترامب في البداية 800 فرد من حرس مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) الوطني لمساعدة قوات إنفاذ القانون الاتحادية في مسعاها للقضاء على الجريمة، والتشرد والهجرة غير الشرعية.

ومنذ ذلك الحين، أرسلت سبع ولايات أخرى يقودها جمهوريون قواتها، وهي لويزيانا وميسيسيبي وأوهايو وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي ووسترن فرجينيا.

أخبار ذات علاقة بطلب من ترامب.. الحرس الوطني في واشنطن يحمل سلاحه

وقال كيمب إن جنود جورجيا قد يكونون مسلحين وسيدعمون إنفاذ القانون.

وأضاف كيمب إنه أرسل بالفعل 16 جنديًا هذا الأسبوع إلى واشنطن في أدوار دعم لا تتضمن العمل الشرطي.