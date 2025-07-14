الدنمارك تسلّم ألمانيا مشتبهًا به بالتجسس لصالح إيران

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الاثنين، تسليم رجل دنماركي مشتبه بتجسسه لصالح إيران إلى الشرطة الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وتردد أن المخابرات الإيرانية كلفت الرجل، البالغ 53 عامًا، بجمع معلومات في برلين عن أفراد ومؤسسات وأهداف يهودية محددة لها صلة بإسرائيل.

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وقال مكتب النائب العام الألماني، إن الرجل جمع معلومات في يونيو /حزيران الماضي عن 3 مواقع في العاصمة الألمانية.

وتم اعتقال الرجل، وهو من أصول أفغانية، في 26 يونيو/حزيران الماضي بمدينة آرهوس الدنماركية.

وأفادت تقارير إعلامية دنماركية بأن الرجل وافق خلال جلسة في المحكمة على تسليمه إلى ألمانيا.