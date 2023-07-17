إعلام إسرائيلي: مكالمة هاتفية مرتقبة بين بايدن و نتنياهو

وأفاد الموقع بأن بايدن سيتحدث مع نتنياهو حول عدة مسائل، من بينها خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل والاحتجاجات التي عمت إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن لإجراء هذه المكالمة الهاتفية "بدأ قبل عدة أيام".