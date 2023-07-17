إعلام إسرائيلي: مكالمة هاتفية مرتقبة بين بايدن و نتنياهو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكشف موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، نقلا عن ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة، أن المكالمة المرتقبة بين بايدن ونتنياهو قد تتم الليلة، عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى واشنطن.
وأفاد الموقع بأن بايدن سيتحدث مع نتنياهو حول عدة مسائل، من بينها خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل والاحتجاجات التي عمت إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن لإجراء هذه المكالمة الهاتفية "بدأ قبل عدة أيام".