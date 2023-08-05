واشنطن توقف "بعض" برامج المساعدات الخارجية إلى النيجر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الحكومة الأمريكية جمدت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

وقال بلينكن في بيان إن "الحكومة الأميركية توقف مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك البرامج.

لكنه أضاف أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة سوف تستمر"، كما ستواصل الولايات المتحدة القيام بعمليات دبلوماسية وأمنية لحماية أفرادها هناك.

وأطاح انقلاب عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته في 26 تموز/ يوليو. وظهر قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يقف وراء الانقلاب على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.

وعقب ذلك، أقرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقوبات اقتصادية على النيجر بعد الانقلاب، ومنها التعليق الفوري "لجميع التبادلات التجارية والمالية" مع النيجر وتجميد أصول الانقلابيين.

وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال اجتماع في أبوجا بنيجيريا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري الى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".