وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي نظيره الصيني في بكين - رويترز
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي نظيره الصيني في بكين - رويترز

البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

يأمل البيت الأبيض أن تفضي الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى الصين إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، رغم تشبيه الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بـ"الطغاة".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن بلينكن "أحرز بعض التقدّم" خلال زيارته إلى الصين.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي نظيره الصيني في بكين - رويترز
الصين تؤكد لبلينكن أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان

وفيما شدّد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تأمل "البناء على هذا التقدّم"، نددت الصين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتشبيهه شي بـ"الطغاة".

واعتبرت بكين أن التصريحات "استفزازا سياسيا صريحا".

ولاحقا سعى البيت الأبيض إلى احتواء التوترات.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بايدن نظيره الصيني، فيما يحاول البيت الأبيض في كل مرة احتواء التوترات مع بكين.

أمريكا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com