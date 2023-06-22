البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

يأمل البيت الأبيض أن تفضي الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى الصين إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، رغم تشبيه الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بـ"الطغاة".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن بلينكن "أحرز بعض التقدّم" خلال زيارته إلى الصين.