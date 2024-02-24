روسيا: الولايات المتحدة تجرّ أوروبا بأكملها إلى مواجهة عسكرية
حذّر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الليلة الماضية، من أن أوروبا تخاطر بالتحوّل إلى نقطة مواجهة عسكرية تجرّها إليها الولايات المتحدة.
وقال في الاجتماع المخصّص لمناقشة الأزمة الأوكرانية: "ليست أوكرانيا فحسب، بل أوروبا بأكملها، تخاطر بالتحوّل مرة أخرى إلى نقطة انطلاق للمواجهة العسكرية، التي يتم جرّكم إليها باستمرار من الخارج. هل يحتاج سكان الدول الأوروبية إلى هذا؟ أود أن أصدق أنهم لا يحتاجون إلى ذلك".
ووفقاً لنيبينزيا فإن استطلاعات الرأي التي أُجريت في يناير/كانون الثاني في 12 دولة أوروبية تُظهر أن 10% فقط من الأوروبيين يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا.
وأضاف "المزارعون الأوروبيون يتمرّدون، ولا يريدون خسارة الأسواق الزراعية بسبب إغراق المصدّرين الأوكرانيين. وتنتشر على نطاق واسع لقطات من الفضائح على الحدود البولندية الأوكرانية، حيث يرفض حرس الحدود البولنديون السماح للشاحنات الأوكرانية المحمّلة بالحبوب بالمرور".
وقال: "منذ حصولها على الاستقلال الرسمي، تمّ تكليف أوكرانيا بدور لا تحسد عليه كنقطة انطلاق مناهضة لروسيا".
"الغرب غير جاد"
ووصف المندوب الروسي تصريحات رئيس أوكرانيا السابق بترو بوروشينكو، ورئيس فرنسا السابق فرانسوا أولاند، ومستشارة ألمانيا السابقة أنغيلا ميركل، وكذلك رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، بأنهم لم يأخذوا اتفاقيات مينسك على محمل الجد، بأنها اعترافات خطيرة.
وأشار إلى أنه "منذ حوالي عام سمعنا جميعا اعترافات بترو بوروشينكو، وفرانسوا أولاند وأنجيلا ميركل، وكذلك بوريس جونسون، بأن لا فرنسا ولا ألمانيا ولا المملكة المتحدة أخذت هذه الاتفاقيات على محمل الجد، ولم تكن ستعمل على دفع المفاوضات، والسلطات الأوكرانية لم تستخدمها إلا لتأخير الوقت وإعطاء كييف الوقت للاستعداد للحرب مع روسيا".
الموقف الأمريكي
من جهة أخرى، اتهم نيبينزيا، نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بالتقاعس عن التحرّك؛ ما أدى إلى وفاة الصحافي الأمريكي غونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية.
وقبل ذلك، قرّر الممثل الدائم للولايات المتحدة ذكر وفاة أليكسي نافالني في اجتماع لمجلس الأمن مخصص للقضايا الأوكرانية.
وقال نيبينزيا: "اليوم، زميلتي الأمريكية، التي تحاول إيجاد أسباب جديدة لمهاجمة روسيا، وذكرت للتو أليكسي نافالني، المدان بارتكاب جريمة جنائية حقيقية، والذي توفي في السجن لأسباب طبيعية، هل يمكنك الإجابة عن سبب تعذيب نظام كييف للصحفي الأمريكي غونزالو لير حتى الموت، والذي لم تفعلي أنت أو قادتك أي شيء من أجل خلاصه".
وختم "إنكم صامتون بخجل بشأن هذه الجرائم وغيرها من جرائم نظام كييف، مفضّلين إلقاء اللوم على روسيا دوما".