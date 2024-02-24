روسيا: الولايات المتحدة تجرّ أوروبا بأكملها إلى مواجهة عسكرية

حذّر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الليلة الماضية، من أن أوروبا تخاطر بالتحوّل إلى نقطة مواجهة عسكرية تجرّها إليها الولايات المتحدة.

وقال في الاجتماع المخصّص لمناقشة الأزمة الأوكرانية: "ليست أوكرانيا فحسب، بل أوروبا بأكملها، تخاطر بالتحوّل مرة أخرى إلى نقطة انطلاق للمواجهة العسكرية، التي يتم جرّكم إليها باستمرار من الخارج. هل يحتاج سكان الدول الأوروبية إلى هذا؟ أود أن أصدق أنهم لا يحتاجون إلى ذلك".