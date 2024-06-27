فرنسا.. زعيم اليسار يرفع "راية التحدي" بوجه اليمين المتطرف

أعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون، الأربعاء، أن حزبه سيطلب من ناخبيه الامتناع عن دعم مرشحي حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وقال موقع "فرانس إنفو"، إن "هذا التوجيه يأتي في الوقت الذي قد يتم فيه استبعاد مرشحي اليسار في الجولة الأولية، ما يترك متنافسي حزب الجبهة الوطنية في المقدمة".

وصرح ميلينشون بحزم خلال مقابلة على قناة "LCI"، قائلاً: "لن يُدلي أنصارنا بأصواتهم تحت أي ظرف من الظروف لصالح حزب التجمع الوطني".

وشدد على أنه "بغض النظر عن الوضع، فإن دعم الجبهة الوطنية سيكون بمثابة خطأ كبير"، مؤكدًا أنه سيتم إصدار المبادئ التوجيهية للتصويت لأعضاء الحزب بعد نتائج الجولة الأولى يوم الأحد.