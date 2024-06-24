داغستان.. ارتفاع حصيلة هجمات دور العبادة إلى 19 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الهجمات المسلحة في داغستان إلى 19 قتيلًا بينهم أربعة مدنيين، بحسب "فرانس برس".

وقضت القوى الأمنية على خمسة مهاجمين، وفقًا لِما أعلنته لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات.

وجاء في بيان المحققين "تفيد المعلومات الأولية بأن 15 عنصرًا من القوى الأمنية قتلوا، فضلًا عن أربعة مدنيين بينهم كاهن أرثوذكسي".

وخلال عملية "مكافحة الإرهاب" التي انتهت صباح الاثنين، "تمت تصفية خمسة أشخاص وحددت هوياتهم" دون أن يوضح المحققون ما إذا كان بعض المهاجمين لا يزالون فارين.

وكانت الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسًا يهوديًّا ونقطة لشرطة المرور في مدينتي "ديربنت" و"محج قلعة" بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.

وقال الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية، إيفان تيميشينفو، لـ"إرم نيوز" إن طريقة التنفيذ "تشبه طريقة تنظيم داعش في تنفيذ الهجمات الإرهابية".