"ألدّ أعداء بوتين".. مارك روتي يستعد لرئاسة "الناتو"

يقترب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، من أن يكون المرشح التوافقي لرئاسة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعتبر أكثر تشددًا تجاه روسيا.

وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ وصف روتي بـ"المرشح القوي"، ولا يوجد إجراء رسمي لتعيين الأمين العام لـ "الناتو"، لكن ذلك يتطلب موافقة كافة أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوًا.

وحول ترشيح روتي، والذي يعتبر الأكثر تشددًا تجاه روسيا وأشرف على تقديم الكثير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تقول موسكو إن تعيين أمين عام جديد للحلف لن يغير سياساته الداخلية، بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.