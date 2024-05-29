السويد تعلن عن حزمة دعم عسكري بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا

قالت حكومة السويد، اليوم الأربعاء، إنها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 13.3 مليار كرونة سويدية (1.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا، وهي أكبر حزمة تقدمها حتى الآن لدعم كييف في الحرب ضد الغزو الروسي، بحسب رويترز.

وأعلن وزير الدفاع بول يونسون في مؤتمر صحفي، أن الحزمة ستساعد في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتشمل طائرات الإنذار المبكر والتحكم إيه.إس.سي 890 التي تصنعها شركة ساب.

وقالت الحكومة السويدية الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجمالًا 75 مليار كرونة سويدية (7.1 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.