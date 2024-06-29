انتخابات إيران..هل أضعفت "المقاطعة الواسعة" سلطة خامنئي؟

يرى متابعون للشأن الإيراني أنّ مقاطعة طائفة واسعة من الإيرانيين للانتخابات الرئاسية تمثّل اختبارًا للنظام المسيطرعلى الحكم منذ 45 عامًا، ونواة لمعارضة تتسع دائرتها اجتماعيًا وسياسيًا.

غير أنّ شقًا من المراقبين يعد نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عادية ولا تُضعف من مصداقية العملية الانتخابية في شيء.

وبحسب أرقام رسمية فإنّ نسبة المشاركة في التصويت لم تتعدّ 40 % في أحسن الأحوال، وإذا أُخِذ في الاعتبار الأصوات الباطلة فإنّ النسبة تتدنّى إلى نحو ثُلث المسجلين للتصويت، ما يمثل إضعافًا لا لمصداقية الرئيس الجديد فحسب بل للنظام الإيراني برمّته، وتحديدًا لسلطة المرشد الأعلى، وفق متابعين.

انعكاس كبير

ويقول المحلل السياسي جمشيد برزكر إن "هذه المقاطعة وعواقبها لن تعيد الأمل والروح المعنوية إلى معسكر الشعب الإيراني فحسب، بل سيكون لها أيضًا انعكاس كبير جداً في معسكر أنصار النظام الإيراني، وتمنع النظام من إمكانية إحداث استقطاب كاذب في المجتمع من خلال تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية" وفق تعبيره.

ويعد برزكر أنّ "كل صوت لم يتم الإدلاء به وكل مواطن لم يحضر التصويت يجب اعتباره معارضًا نشطًا للنظام" الذي قال إنه "غريب تمامًا عن إيران والإيرانيين" بحسب قوله.