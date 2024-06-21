واشنطن تكشف المدى المتاح لأوكرانيا لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد روسيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، عن المدى المتاح لأوكرانيا، عند استخدام الأسلحة الأمريكية خلال حربها ضد القوات الروسية.

وقالت "البنتاغون" إن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها واشنطن لضرب القوات الروسية التي تطلق النار على القوات الأوكرانية في أي مكان عبر الحدود إلى روسيا، وفق "رويترز".

وأكدت واشنطن أن نطاق استخدام تلك الأسلحة ليس محصوراً فقط في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف الأوكرانية.

وسمح الرئيس جو بايدن لكييف، الشهر الماضي، بإطلاق أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة على أهداف عسكرية داخل روسيا.

لكنّ المسؤولين قالوا، في ذلك الوقت، إن قرار بايدن ينطبق فقط على أهداف داخل روسيا بالقرب من الحدود مع منطقة "خاركيف" شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر للصحفيين إنه "رغم عدم حدوث تغيير في السياسة، فإن استخدام أوكرانيا للأسلحة ضد القوات الروسية لا يقتصر على المناطق القريبة من خاركيف على الجانب الروسي".