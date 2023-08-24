"الشاباك" يعارض خطة "سموتريتش" لتمويل مستوطنات الضفة الغربية ‎

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جهاز "الشاباك" يعارض خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تحويل مئات الملايين من الشواقل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية.

ووفقا لتقرير نشرته قناة (كان) بالعبرية، يوم الخميس، فإن "الشاباك" يطالب بتشكيل طاقم حكومي مشترك من الوزارات المعنية لمتابعة القضية وتداعياتها المحتملة.

وأفادت القناة بأن "سموتريتش" يخطط لشمل المستوطنات العشوائية في الخطة، في الوقت الذي أعربت فيه الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة عن معارضتها الكاملة لتوسيع البناء في الضفة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خولت وزير المالية بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، دون الرجوع للمستوى السياسي، ويشمل ذلك التخطيط وتجهيز مشاريع البناء والتوسع، على أن يعرض خططه على رئيس الحكومة للمصادقة النهائية.

وجمد وزير المالية الإسرائيلي قبل أسابيع، الميزانيات الإضافية للسلطات المحلية العربية في إسرائيل، رغم المصادقة عليها سابقاً من المستوى السياسي، وألمحت وسائل إعلام إلى أنه سيحول تلك الميزانيات لصالح مستوطنات الضفة الغربية.

المصدر: قناة (كان) بالعبرية.