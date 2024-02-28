إيران.. روحاني يدخل معركة إعلامية مع النظام ويدعو لـ"تصويت احتجاجي"

دخل الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني معركة إعلامية مع النظام، بعد إعلان مجلس صيانة الدستور، مساء اليوم الأربعاء، أن استبعاده من سباق انتخابات مجلس خبراء القيادة جاء لعدم مراعاته شروط الانتخابات.

وستجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع انتخابات البرلمان، يوم الجمعة المقبل، إذ تدخل البلاد منتصف اليوم مرحلة الصمت الانتخابي.

وقال روحاني، في فيديو جرى تداوله في منصات إخبارية إصلاحية: "أعلم أن غالبية الناس غير راضين عن ظروف هذه الانتخابات، وهناك أقلية صغيرة يعتبرونها انتخابات جديرة".