إيران.. روحاني يدخل معركة إعلامية مع النظام ويدعو لـ"تصويت احتجاجي"
دخل الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني معركة إعلامية مع النظام، بعد إعلان مجلس صيانة الدستور، مساء اليوم الأربعاء، أن استبعاده من سباق انتخابات مجلس خبراء القيادة جاء لعدم مراعاته شروط الانتخابات.
وستجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع انتخابات البرلمان، يوم الجمعة المقبل، إذ تدخل البلاد منتصف اليوم مرحلة الصمت الانتخابي.
وقال روحاني، في فيديو جرى تداوله في منصات إخبارية إصلاحية: "أعلم أن غالبية الناس غير راضين عن ظروف هذه الانتخابات، وهناك أقلية صغيرة يعتبرونها انتخابات جديرة".
وأضاف أن "الناس يواجهون مشاكل كثيرة وحل هذه المشاكل سيكون من خلال التغيير في البرلمان وتغيير الحكومة"، داعياً الناخبين الإيرانيين إلى التصويت "الاحتجاجي".
ويقصد بالتصويت الاحتجاجي ترك الورقة فارغة أو باطلة وإيداعها صناديق الانتخابات، وقال: "يجب أن يكون التصويت احتجاجيًا لمن يحتجون على الأوضاع القائمة اليوم".
وجاءت كلمة روحاني بعدما حث المرشد علي خامنئي الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن المقاطعة هي خسارة لجميع الإيرانيين.
وقال خامنئي، في كلمة ألقاها في طهران: "إن الذين يعبرون عن عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات ويشجعون الآخرين على عدم المشاركة، دعهم يفكرون أكثر من ذلك بقليل، إن عدم التصويت لا يحقق شيئا ولا يحل مشاكل البلاد”.
وتابع: "إذا عقدت انتخابات ضعيفة، فالجميع سيخسر، وقد لا يتمكن البعض من المشاركة في الانتخابات لأي سبب من الأسباب ولا علاقة لنا بهم".
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، طحان نظيف، مساء الأربعاء، أن "حسن روحاني لا يملك صلاحية الترشح لمجلس خبراء القيادة".
وروحاني عضو حالي في مجلس خبراء القيادة، وفاز بهذا المنصب في الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات، وحصد المركز الأول عن العاصمة طهران.
وقال نظيف، في حديث للتلفزيون الإيراني: "وفقًا لقانون مجلس الخبراء، تُراعى شروط الانتخابات، فلا بد أن يكون الناس متساوين في الشروط، وقد يكون لشخص شروط ثم يفقدها".
وكان روحاني أصر على ضرورة أن يعلن مجلس صيانة الدستور سبب استبعاده بشكل علني للإيرانيين، وقد بعث عدة رسائل في هذا الصدد.
وأضاف: "الانتخابات ستُجرى في 60 ألف مركز اقتراع وسيتنافس أكثر من 52 شخصًا على كل مقعد، وعدد المرشحات أكثر بـ 6 أضعاف من عدد مقاعد البرلمان"، مبيناً: "هناك 230 ألف مراقب عام يساعدون في عملية مراقبة الانتخابات".
وكشف طحان نظيف أن "عملية المراقبة يشارك فيها حوالي 62 ألف شخص من قبل المرشحين، وهناك 250 ألف شخص مسؤولون عن أمن الانتخابات"، مبينا: "الانتخابات في 1700 مركز اقتراع (4 دوائر انتخابية) ستكون كلها إلكترونية".
وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته إذاعة وتلفزيون الحكومة الإيرانية، قبل شهر من الانتخابات، أن 52 بالمئة من المشاركين لم يكونوا على علم بإجراء انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، وهو استطلاع يوضح أن الانتخابات ليست قضية بالنسبة لأكثر من نصف الشعب الإيراني.
وتعتبر الاستطلاعات الرسمية بشأن مدى استعداد الناس للتصويت في إيران سرية ولا يتم نشرها. وفي آخر استطلاع نشره موقع "خبر أونلاين"، نقلاً عن مركز حكومي، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستُجرى يوم الجمعة المقبل ستكون 30 بالمائة.