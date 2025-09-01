مسؤول إيراني: خامنئي وافق على مبدأ التفاوض غير المباشر مع واشنطن

قال عبد الحسين خسروبناه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، إن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على مبدأ التفاوض، وإن كان بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في أعقاب الحرب بين طهران وتل أبيب، التي استمرت 12 يومًا من شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف خسروپناه، خلال اجتماع يوم الاثنين، أن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد مواقع الجمهورية الإسلامية لا تعني تعطيل الدبلوماسية".

وأكد أن "إيران ينبغي أن تواصل الحوار مع الدول والمنظمات الدولية، والحفاظ على علاقات قوية معها".

وأشار رجل الدين المقرب من المرشد علي خامنئي إلى أن "مبدأ التفاوض، حتى بصورة غير مباشرة مع واشنطن، بعد الحرب، كان محل تأييد من القيادة (خامنئي)".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في وقت كان فيه خامنئي قد قال، أواخر آب/أغسطس الماضي، إن القضايا بين إيران والولايات المتحدة "غير قابلة للحل"، واصفًا الأصوات الداعية إلى التفاوض المباشر داخل إيران بأنها "سطحية النظر".

أخبار ذات علاقة جنرال إيراني: المفاوضات مع واشنطن "ضعف" لا طائل منه

وعلّقت طهران مفاوضاتها النووية مع واشنطن بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مواقع ومنشآت نووية إيرانية خلال الحرب الأخيرة.