إسرائيل.. تجدد المظاهرات احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

تجددت المظاهرات، يوم السبت، في إسرائيل، للأسبوع الـ 31 على التوالي؛ احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تنوي حكومة اليمين الائتلافي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بإجماع أغلبية أعضاء الكنيست.

وشارك نحو 120 ألف إسرائيلي في المظاهرة الرئيسية وسط تل أبيب عند ميدان "كابلان" وجوانب طريق "أيالون" الرئيسي، بحسب المعارضة الإسرائيلية ومنظمي الاحتجاجات.

كما تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مدن رئيسية، مثل حيفا، وبئر السبع، وهرتسليا، ونتانيا، وهود هشارون، ورحوفوت، وعند عدة مفارق طرق رئيسية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال منظمو الاحتجاجات إن "المظاهرات تأتي بعد يومين من جلسة المحكمة العليا حول قانون منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو".

وأشارت المعارضة في بيان، اطلعت عليه "إرم نيوز"، إلى أن "حماية جهاز القضاء هو إنقاذ للدولة"، وأضافت أن "احتجاجات يوم السبت نُظمت في أكثر من 150 موقعا من شمال البلاد وحتى إيلات، جنوبا، وذلك بعد أسبوع من حملة تحريضية كاذبة من قبل نتنياهو وشركائه ضد جهاز القضاء، التي تدعو إلى عصيان الحكم وتقويض الحق الأساسي للمحكمة العليا في مراجعة أي تشريع".

وبحسب البيان، فإنه من الأسبوع القادم ستتركز الاهتمامات في انتخابات الحكم المحلي (مجالس البلدية) واستخدام طرق مختلفة لضمان فوز "قياديين ديمقراطيين وليبراليين".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: "إن مظاهرات اليوم سارت حسب الأنظمة المعمول بها، وإن الشرطة عملت على تأمين المظاهرات والاحتجاجات دون الإخلال بالنظام العام".

وأضاف المتحدث: "الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من مناطق المظاهرات سارت كالمعتاد حتى منتصف هذه الليلة".