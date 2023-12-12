طبيب أمريكي بارز يثير جدلًا بشأن ارتباط لقاحات كورونا بالسرطان

وأوضح الطبيب بأن الخطورة تكمن "نظرًا لأن تكامل الحمض النووي يمكن أن يؤثر نظريًّا على الجينات المسرطنة، والجينات التي لديها القدرة على تحويل خلية سليمة إلى خلية سرطانية"، إذ إن "ملوث الحمض النووي يمكن أن يسبب السرطان لدى متلقي اللقاح".

وأشارت المجلة إلى أن "لادابو" تعرض للتوبيخ العلني من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض في آذار/ مارس الماضي بسبب نصيحته بشأن اللقاح، إذ قالت الوكالات الفدرالية إن تلك النصيحة "أدت إلى وفاة غير ضرورية ومرض شديد ودخول المستشفى"، خاصة بين سكان فلوريدا.

وأضافت المجلة أن "لادابو" قد ضغط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض للإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان مصنعو الأدوية قاموا بتقييم خطر تكامل الحمض النووي، وما إذا كانت معايير إدارة الغذاء والدواء تأخذ نظام توصيل الدواء الخاص بلقاح كوفيد في الاعتبار.

وقال بول أوفيت، خبير الأمراض المعدية المعترف به دوليًّا ومدير مستشفى الأطفال بمركز تعليم اللقاحات في فيلادلفيا، إنه "رغم إمكانية وجود مستويات ضئيلة من الحمض النووي المجزأ من لقاحات كوفيد، إلا أن اقتراح لادابو بأنه يمكن أن يسبب السرطان هو خيالي".

كما قال دان هافليتشيك رئيس قسم الأمراض المعدية في ولاية ميشيغان، إن نقاط لادابو "مشروعة"، لكن "أشك في أننا أغفلنا 18 مليون حالة إصابة بالسرطان من اللقاح".