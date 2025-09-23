logo
إدارة ترامب تصنف عصابة "باريو 18" كمنظمة إرهابية أجنبية

عصابة "باريو 18"المصدر: نيويورك تايمز
إرم نيوز
إرم نيوز

صنّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عصابة "باريو 18" كمنظمة إرهابية أجنبية، لتنضم بذلك إلى عدد من الجماعات الإجرامية في أمريكا اللاتينية التي حصلت على هذا التصنيف خلال الأشهر الأخيرة.

وتنشط عصابة "باريو 18" بشكل رئيسي في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وقد نشأت في الولايات المتحدة كعصابة شوارع في مدينة لوس أنجلوس، أسّسها شبان من المهاجرين السلفادوريين بهدف حماية أنفسهم.

وبعد ترحيل عدد كبير من أفرادها من الولايات المتحدة إلى السلفادور، توسعت العصابة واكتسبت نفوذاً في أنحاء أمريكا الوسطى، حيث تواصل ترهيب المجتمعات المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، تلقت العصابة ضربة قوية من الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الذي شن حملة واسعة ضد العصابات في البلاد، أدت إلى سجن أكثر من 1% من سكان السلفادور بتهم تتعلق بالانتماء للعصابات، غالباً دون أدلة كافية أو إجراءات قانونية عادلة.

وقد ساهم ذلك في انخفاض حاد في معدلات الجريمة، لكنه أثار أيضاً اتهامات بانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة.

 وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا التصنيف "يظهر التزام إدارة ترامب الثابت بتفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية، وضمان سلامة الشعب الأمريكي" وفق تعبيره.

