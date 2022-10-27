واشنطن تتعهد بالرد إذا هاجمت روسيا أقمارا صناعية أمريكية

أكد البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة سترد بطريقة "مناسبة" على أي هجوم روسي ضد أقمار اصطناعية تجارية أميركية، بعد أن قال مسؤول روسي إنها يمكن أن تصبح أهدافا مشروعة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين بأن "أي هجوم على البنية التحتية الأميركية سيواجه برد مناسب وبطريقة مناسبة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستحمل روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا القبيل في حال حدوثه".

جاء ذلك ردا على تصريحات المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة الأربعاء بأن استخدام الأقمار الاصطناعية التجارية "في الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية" من قبل الدول الغربية يمثل "نزوعا خطيرا للغاية".

وأضاف فورونتسوف أن "تلك الدول لا تدرك أن مثل هذه الأعمال تشكل في الواقع مشاركة غير مباشرة في نزاعات عسكرية"، مردفا أن "البنية التحتية شبه المدنية قد تصبح هدفاً مشروعاً للرد".

ولم يحدد المسؤول الروسي الأقمار الاصطناعية التجارية التي كان يقصدها، لكن أقمار ستارلينك الاصطناعية التي نشرتها شركة سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك تؤدي دورا رئيسيا في اتصالات الجيش الأوكراني الذي يحارب الغزو الروسي.

وقال كيربي "الأمر الوحيد الاستفزازي والخطير في الوقت الحالي هو حرب روسيا في أوكرانيا والطريقة التي تخوض بها الحرب".