ما التحديات التي تواجهها مقاتلات الجيل الخامس؟

ذكر موقع "بزنس إنسايدر" الإخباري أن القوى العسكرية الكبرى في العالم ما زالت تطور أساطيل هائلة من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس منذ عقود.

وأضاف أن الولايات المتحدة صنعت أولى تلك المقاتلات وهي مقاتلة الشبح إف-22 رابتور، تلتها مقاتلة "إف-35 لايتنيغ" الثانية جوينت سترايك فايتر، بينما تمتلك روسيا مقاتلة سو- 57 وتمتلك الصين مقاتلة J-20.

ووفق الموقع، تواجه طائرات الجيل الخامس الثلاثة الحديثة بعض التحديات، إذ لم تحقق بعضها جميع متطلبات الجيل، والتي تشمل التخفي والتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت وغيرها.

ونقلت عن محللين تشكيكهم إذا كانت المقاتلة سوخوي سو-57 تعتبر من الجيل الخامس بسبب قصورها في عدة مواطن رئيسية، وقد تمت تجربتها لأول مرة في سوريا عام 2018.

وبحسب مسؤولين روس، فقد استُخدمت تلك المقاتلة في أوكرانيا العام الماضي، لكنها لم تُستخدم على نطاق واسع، بحسب الأدلة.

ونقل "بزنس إنسايدر" عن خبير القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جاستن برونك، أن عدم استخدام تلك المقاتلة "يشير إلى أن روسيا لا تثق في خصائصها".