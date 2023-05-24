اتهام علماء روس متخصصين في صناعة الصواريخ بإفشاء أسرار للصين

أُلقي القبض على مدير معهد علمي روسي كبير وخبيرين آخرين في تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية للاشتباه في ارتكابهم جريمة الخيانة بإفشاء أسرار للصين، حسبما قال مصدران مطلعان على القضية.

وأفاد المصدران أن مدير معهد كريستيانوفيتش للميكانيكا النظرية والتطبيقية في سيبيريا، ألكسندر شيبليوك، يشتبه في أنه سلم مواد سرية بمؤتمر علمي في الصين عام 2017.

ويصر شيبليوك، البالغ من العمر 56 عامًا، على براءته، ويقول إن المعلومات المعنية لم تكن سرية، وإنها متاحة على الإنترنت، وفقًا للمصدرين اللذين لم يكشفا عن اسميهما حفاظًا على سلامتهما.

ولم تُعلن سابقًا طبيعة الاتهامات الموجهة لمدير المعهد، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي.