تطورات مرتقبة على قضية جوليان أسانج
ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن هناك تطورات مرتقبة على قضية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، حيثُ سيعرف الأخير في غضون أيام ما إذا كان يمكنه الاستئناف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ويواجه أسانج مذكرة استرداد أمريكية لتنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة بحقه، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية حول حربي العراق وأفغانستان عام 2010.
ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع، التي تستمر يومين في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، حيث يسعى للحصول على إذن للطعن ضد تسليمه لنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية.
وقالت زوجته، ستيلا أسانج، إنه قد يكون على متن طائرة إلى الولايات المتحدة في غضون أيام إذا لم ينجح الطعن، وأنها تخشى أن يموت إذا تم تسليمه.
وأضافت في اجتماع نظمته رابطة الصحافة الأجنبية، الخميس، أن الوضع خطير للغاية، مبينة "إنها جلسة الاستماع النهائية، وإذا لم تسر الأمور في صالح جوليان، فلا توجد إمكانية للاستئناف أمام المحكمة العليا أو أي مكان آخر في هذه الولاية القضائية".
وأشارت زوجته إلى أنه لم تتم الاستجابة بعد إلى طلب جوليان أسانج بحضور الجلسة شخصياً، حتى يتمكن من التواصل مع محاميه في المحكمة.
ولفت إلى أن زوجها موجود في سجن "بلمارش" منذ ما يقرب من 5 سنوات ولم يقض حتى الآن يومًا واحدًا في الخارج باستثناء مثوله شخصيًا أمام المحكمة في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني 2021.
وقال مؤيدون لأسانج إن تأثير تسليمه على حرية الصحافة "لا يمكن الاستهانة به"، فيما هدد أحد الفنانين إنه سيدمر أعمال بيكاسو ورامبرانت ووارهول وآخرين إذا مات أسانج في السجن.
وقال كريستين هارفنسون، رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، إن القضية ستشكل سابقة ستكون لها "تداعيات خطيرة" على حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، مبينًا أنه لا يمكن الاستهانة بالأثر الذي سيحدثه ذلك لأنه لن يكون هناك أي صحفي آمن في أي مكان في المستقبل.
وأضاف "لقد كان جوليان أسانج كطائر الكناري في منجم الفحم، لم يعتقد أحد أنه من الممكن استخدام قانون التجسس في الولايات المتحدة ضد ناشر وصحفي، لقد حدث هذا الآن للمرة الأولى."
وادعى هارفنسون أن قانون الأمن القومي في المملكة المتحدة "مستوحى" من قانون التجسس الأمريكي، وقال إنه يهدد الصحفيين وكاشفي الفساد.
وسيقول محامو أسانج إنه سيسلم وسيعاقب بسبب آرائه السياسية، وأن هذا القرار ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في حرية التعبير.