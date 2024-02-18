تطورات مرتقبة على قضية جوليان أسانج

ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن هناك تطورات مرتقبة على قضية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، حيثُ سيعرف الأخير في غضون أيام ما إذا كان يمكنه الاستئناف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويواجه أسانج مذكرة استرداد أمريكية لتنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة بحقه، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية حول حربي العراق وأفغانستان عام 2010.

ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع، التي تستمر يومين في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، حيث يسعى للحصول على إذن للطعن ضد تسليمه لنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية.