محكمة إيطالية تقر تسليم مشتبه أوكراني في تفجيرات "نورد ستريم" لألمانيا

قضت محكمة في مدينة بولونيا الإيطالية بإمكانية تسليم مواطن أوكراني ألقي القبض عليه في إيطاليا؛ للاشتباه في تورطه في التفجيرات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلى السلطات الألمانية، وذلك وفقا لما ذكره محامي المشتبه به.

يشار إلى أن خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، اللذين أقيما لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، تضررا بسبب عدة انفجارات قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم اكتشاف أربع تسريبات في ثلاثة من الخطوط الأربعة لخط أنابيب نورد ستريم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورغم ذلك، لم تكن خطوط الأنابيب تعمل عندما وقعت الانفجارات حيث كانت روسيا قد علقت بشكل تدريجي عمليات التسليم عبر نورد ستريم 1؛ بسبب العقوبات التي فُرضت عليها إثر غزوها الشامل لأوكرانيا، ولم يكن خط نورد ستريم 2 دخل حيز التشغيل عندما بدأت الحرب.

وأُوقِف رجل أوكراني في إيطاليا للاشتباه بتورّطه في عملية تخريب خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022، وفق ما أعلنت النيابة العامة الألمانية.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة: "طلبت النيابة العامة من الشرطة الإيطالية في مقاطعة ريميني (إيطاليا) توقيف المواطن الأوكراني سيرغي ك بناء على مذكرة توقيف أوروبية".

وأضاف أنه يشتبه في "أنه أحد منسقي عملية التخريب"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبوقت سابق، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن ألمانيا "ستبذل كل ما في وسعها" لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وبحسب "فرانس برس"، قال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين: "سنواصل تكثيف الضغط على روسيا.. سنبذل كل ما في وسعنا في هذا السياق لضمان عدم تشغيل نورد ستريم 2 مجددًا".