ماليزيا تعتقل 8 أشخاص بتهمة التخطيط لاغتيال الملك

اعتقلت الشرطة الماليزية ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش، كانوا يخططون لشن هجمات على الملك ورئيس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، اليوم الإثنين.

وتم توقيف المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أفاد الوزير إسماعيل.

وأشار إلى أن تحقيقًا أوليًا للشرطة "خلص إلى أن هناك تهديدات ضد الملك ورئيس الوزراء وشخصيات بارزة وكبار القيادات في قوة الشرطة الماليزية".

ويتحدر الرجال الستة والامرأتان من خلفيات متباينة، إذ بينهم عاطلون عن العمل ومهنيون متعلمون، وفق الوزير.