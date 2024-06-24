ماليزيا تعتقل 8 أشخاص بتهمة التخطيط لاغتيال الملك
اعتقلت الشرطة الماليزية ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش، كانوا يخططون لشن هجمات على الملك ورئيس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، اليوم الإثنين.
وتم توقيف المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أفاد الوزير إسماعيل.
وأشار إلى أن تحقيقًا أوليًا للشرطة "خلص إلى أن هناك تهديدات ضد الملك ورئيس الوزراء وشخصيات بارزة وكبار القيادات في قوة الشرطة الماليزية".
ويتحدر الرجال الستة والامرأتان من خلفيات متباينة، إذ بينهم عاطلون عن العمل ومهنيون متعلمون، وفق الوزير.
وفي آذار/مارس الماضي، اقتحم مهاجم كان يحمل ساطورًا، يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة، مركزًا للشرطة في ولاية جوهر، وقتل عنصرين.
وقتل المهاجم الذي قالت الشرطة إنه على صلة بالتنظيم المتشدد أحد الشرطيين بساطور، قبل أن ينتزع مسدسًا ويطلق النار على الآخر.
واتهم التنظيم المتشدد بتنفيذ سلسلة هجمات دامية بالمتفجرات في المنطقة، بما في ذلك تفجير بالي، الذي أودى بحياة 202 شخص، بينهم 88 أستراليًا.
وأفاد المفتش العام للشرطة، رضار الدين حسين، في آذار/مارس، بأن ماليزيا ستعزز الإجراءات الأمنية.